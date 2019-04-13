الوطن: دعم إماراتي متزايد للشعب اليمني المنهك بانتهاكات أدوات إيران

قالت صحيفة الوطن في افتتاحيتها بعنوان "شريان حياة دعماً للأشقاء" انه في كل يوم هناك دعم إماراتي متزايد للأشقاء في اليمن، وعلى الصعد كافة بهدف مساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي الإيرانية، وما تقوم به من انتهاكات متواصلة وتعديات تستهدف كل ما يتعلق بالشعب اليمني الرافض للانقلاب، والدعم سواء أكان إغاثياً أو تنموياً أو سياسياً أو عسكرياً هو لخدمة الملايين من الأشقاء الذين فاقمت أدوات إيران معاناتهم وحولت حياتهم إلى مآس إذ أن المليشيات لم تستثن جرماً إلا وارتكبته بحق المدنيين خاصة.

و اوضحت الصحيفة ان جهود الإمارات هي استمرار لمسيرة طويلة تعود لعقود طويلة كانت فيها الداعم للشعب الشقيق دائماً، واليوم تضاعف هذا الدعم نظراً للمحاولات الآثمة التي تقوم بها إيران عبر دعم المرتزقة والمليشيات لارتكاب جميع أنواع الانتهاكات التي يشهدها العالم أجمع، في محاولة لتحويل اليمن إلى خاصرة ضعيفة تسبب التوتر للمنطقة برمتها وتستهدف أمنها واستقرارها، ولكن العزيمة التي أكدها تحالف دعم الشرعية والتدخل السريع والحزم في الموقف، كان له الدور الأكبر في إحباط أحد أكبر المخططات التي تستهدف المنطقة برمتها، وفي سبيل إنقاذ اليمن كانت البطولات التي سطرتها قوات التحالف والمواقف التاريخية وتقديم كوكبة من الشهداء الذين انتصروا للحق ودافعوا عن المظلوم وأنقذوا اليمن من مصير أراد أعداء الأمة أن يكون قاتماً وكارثياً.