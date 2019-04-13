شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شخصية هامة صباح اليوم الى اجتماع سيئون (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصول رجل الاعمال عضو مجلس النواب عن حزب الاحمر الشيخ حميد الاحمر الى سيئون للمشاركة في جلسة مجلس النواب

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