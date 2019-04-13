شكرا لقرائتكم خبر عن طوفان بشري في تظاهرة للمؤتمر الشعبي العام في تعز ـ صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتشد في الاثناء في مدينة تعز الآلاف من المواطنين في مظاهرة حاشدة دعا اليها حزب المؤتمر الشعبي العام .. ووسط جماهير كبيرة غير متوقعة هتفت المسيرة بالمطالبة باستكمال التحرير، وتاييد شرعية الرئيس هادي ، كما طالبت بتفعيل مؤسسات الدولة في مدينة تعز وحفظ الامن والاستقرار.. ولا تزال الجماهير تتوافد الى مكان تظاهرة المؤتمر الشعبي العام

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