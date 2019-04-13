عاجل.. انعقاد أول جلسة للبرلمان في سيئون وهذا ما تم فيها

بدأت قبل قليل في مدينة سيئون بحضرموت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، بعد اكتمال النصاب.

وقرأ وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري ، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لعقد جلساته.

وتم خلال الجلسة الأولى تشكيل لجنة الاقتراع لانتخاب قيادة جديدة لمجلس النواب.

وصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، 13/نيسان/2019إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت جنوب شرقي اليمن لحضور جلسات البرلمان.

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وبلغ عدد الأعضاء الذين وصلوا إلى مقر جلسة البرلمان اليمني في سيئون 141 عضوا.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وصل أمس الجمعة، الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب التي دعا اليها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمقرر عقدها غداً السبت.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار سيئون الدولي، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ،ووزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية وعدد من قيادات السلطة المحلية والامنية بمحافظة حضرموت.

ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩ الى مجلس النواب، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لاقرارها.