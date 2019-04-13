حجة.. قوات الشرعية تصد هجوما للمليشيا شرق حيران

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، 13/نيسان/2019 هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية شرق مديرية حيران في المحافظة.
وأذكرت المصادر أن الهجوم الحوثي تم تحت غطاء مدفعي وصاروخي كثيف.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد معارك استمرت لساعات.
وذكرت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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