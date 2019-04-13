مسلحون يطلقون النار على منزل مواطن في شبام بحضرموت

أطلق مسلحون مجهولون، النار على منزل مواطن في مدينة شبام بمحافظة حضرموت. وأفاد شهود عيان، أن مسلحين يستقلون سيارة فيتارا هاجموا منزل المواطن شيخان مصطفى الحبشي وأطلقوا عليه الأعيرة النارية ولم تتضح دوافع هذا الهجوم. يذكر، أن وادي حضرموت يعاني من انفلات أمني واضح نتيجة فشل قوات المنطقة العسكرية الأولى في تحقيق الأمن للمواطنين.

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