فريق مختص من الإمارات وعدن يشارك في المخيم الجراحي الخيري بمستشفى الشحر

وصل فريق مختص من الإمارات العربية المتحدة، ومن العاصمة عدن مساء الجمعة إلي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت للمشاركة في المخيم الجراحي الخيري بمستشفى الشحر العام ، ومعاينتهم للمرضى الذين سيخضعون للعمليات اليوم السبت.
وسيشمل المخيم الجراحي المقام في مستشفى الشحر العام، مناظير الجهاز الهضمي والمعدة والقولون وعمليات مناظير المرارة والفتاق، وكذلك عمليات الجهاز الهضمي للأطفال والتشوهات الخلقية للجهاز البولي ومنها تشوهات العضو الذكري.
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