اليوم.. فريق الموسيقى الحضرمية يبدأ اليوم على قناة حضرموت

يخوض فريق الموسيقى الحضرمية البروفات النهائية لحفل الأروكسترا الحضرمية والمقرر اليوم السبت في قاعة قصر الثقافة "استانا بودايا" بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

حيث يضم الفريق 90 عازف اوركسترالي وتراثي وراقص من ابناء حضرموت وعدد من الجنسيات الأخرى كماليزيا واليابان وغيرها من الدول الأسيوية والعاليمة.

هذا وستقدم في الحفل الموسيقي الأول من نوعه ست مقطوعات مستوحاه من الموروث الموسيقي الحضرمي العريق، حيث قام بتأليفها وإعادة انتاجها في قالب اروكسترالي عالمي المؤلف الموسيقي الشاب محمد القحوم، والذي اعتبر أن هذا المشروع جاء ليثبت أن الموسيقى الحضرمية كانت ومازالت موسيقى حية ومرنه تستطيع أن تنافس الموسيقى العالمية بمختلف ألوانها في أكبر المحافل الموسيقية الدولية.

ويرى القائمون على هذا الأحتفال الذي ترعاه وزارة الثقافة والفنون والسياحة الماليزية والسفارة اليمنية بماليزيا وتنظمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت - بأن اطلاقه في هذا التوقيت وهذه الظروف يستند على شعار الفعالية " أمل من عمق الألم" حيث تنطوي خلف الفعالية رسائل محبة وسلام، ومشاعل أمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.