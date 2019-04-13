شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة..مغترب يمني في الرياض يتعرض لنهاية مأساوية بعد أن سطر موقفا رجوليا نادرا ورفع رأس اليمنيين..”شاهد” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل امس الشاب اليمني خالد طاهر قائد من أبناء محافظة إب العدين بني زهير، على يد شباب سعودين طعنا في القرية الشعبية بالرياض , وذكرت مصادر اعلامية أنه تم إسعافه إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض ولكنه فارق الحياة. وأفادت المصادر ان الشاب يعمل في محل جوالات حيث قام ثلاثة شبان سعوديون بالهجوم عليه بعد ان دافع عن احدى السعوديات من التحرش .

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