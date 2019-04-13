شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان قام "المهدي المنتضر " بدعوة أنصاره للاحتشاد في السبعين الحوثيون يقومون برد فعل مفاجئ وصادم لهم ... تعرف علية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة 12 أبريل/نيسان 2019م، الشيخ ناصر القردعي، بعد دعوة أنصاره للاحتشاد في ميدان السبعين، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي اعتقلت ”ناصر القردعي“ والذي يدعي بأنه المهدي المنتظر، اليوم، في العاصمة صنعاء، بعد دعوة وجهها لأنصاره للاحتشاد في ميدان السبعين.

”ناصر اليماني“، كما يلقّب نفسه، ينحدر من منطقة تقع بين محافظتي مأرب والجوف، وهو أحد أحفاد الشهيد القردعي، أحد الثوار اليمنيين الذين واجهوا نظام الإمامة في 26 سبتمبر 1963م، وضابط عسكري كبير في قوات الحرس الجمهوري سابقاً، يمتلك إمكانيات مادية كبيرة.

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وكانت تقارير صحافية قالت في وقت سابق إن ”مصاريف المعيشة الرجل في صنعاء تفوق 50 ألف دولار أمريكي أسبوعياً“، مضيفة أن ”أحد أتباعه من الشباب يدرس حالياً في إحدى الدول الأوروبية، كما قام بابتعاث الكثير من الطلبة من أتباعه للدراسة والعمل في الخارج“.

في العام 2003، ظهر ”ناصر اليماني“ وهو يدعي ”المهدوية“، ويستند في ادّعائه على معرفة واتقان للغة العربية، إضافة الى إلمامه بنصوص القرآن الكريم والتفاسير المتوارثة لنصوصه، فتمكن بذلك من تسخير بعض نصوص القرآن وتفسيرها بشكل يدعم ادّعاءاته، وبذلك تمكن من إقناع الكثير ممن يتبعونه اليوم.

ولـ”القردعي“ المئات من الأتباع داخل البلاد وخارجها، ويمتلك عدداً من المواقع والمنتديات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لنشر بياناته وأفكاره وكلماته لأنصاره، وأيضاً للتواصل مع أتباع دعوته في الخارج.

ويرى الرجل أن اليمن ستكون خلافة إسلامية ”الخلافة اليمانية“، وهو من سيتولى حكمها.