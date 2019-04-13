شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قائمة العار للاعضاء الذين رفضو حضور جلسات البرلمان في سيئون الى هذا العدد ..(شاهد اخر تحديث بالاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت امس الجمعة قائمة أطلق عليها بــ "العار" من أعضاء البرلمان اليمني المتخلفين عن حضور جلسته الأولى في مدينة سيئون يوم غد السبت.

وأوردت المعلومات أن هؤلاء الأعضاء تراجعوا عن المشاركة في الجلسة الأولى ليوم غد وبشكل نهائي، بعد تأكيدهم في وقت سابق المشاركة والحضور.

وأفادت المعلومات أن هؤلاء تراجعوا عن المشاركة، رغم تواجدهم خارج اليمن، بسبب تلقيهم تهديدات من قبل ميلشيا الحوثي الانقلابية، وحرصا على مشاريعهم ومصالحهم في مناطق سيطرة الميلشيا.



في حين ذكرت مصادر مطلعة " أن 7 من هؤلاء الأعضاء ما زالت الجهات الشرعية على تواصل بهم، وأن إمكانية كبيرة لحضورهم ومشاركتهم".

وتضمنت القائمة المذكورة من المتخلفين الأسماء التالية:

1- سنان العجي.

2- حسين الأحمر.

3- أحمد الكحلاني.

4- صهيب حمود الصوفي.

5-ناصر باجيل.

6-أحمد الكويتي.

7- علي اللهبي.

8- نبيل باشا.

9- إبراهيم المزلم.

10-أحمد قبوع.

11- عبدالله بدرالدين

12- احمد محمد صوفان

13- عبدالواسع هائل

14- عبده محمد سعيد

15- محمد محمد منصور

16- صادق الضباب

17- أحمد الزهيري

18- عبده العودي

19- عبدالجليل جازم.

في حين أكد مصدر مطلع " أن عدد الأعضاء الذي حضروا للمشاركة بفوقون النصاب القانوني، وبشكل غير متوقع".