2 من اعضاء نواب حزب الاصلاح يعيشون خارج مناطق سيطرة الحوثي يرفضون حضور البرلمان (الاسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر برلماني في سئيون ان اولاد الاحمر الاربعة اعضاء مجلس النواب رفضوا حضور الجلسة المزوع انعقادها السبت بحضور رئيس الجمهورية. وبحسب المصدر فان رجل الاعمال حميد الاحمر - اصلاح حسين الاحمر - حزب التضامن Advertisements حمير الاحمر - اصلاح هاشم الاحمر - اصلاح امتنعوا عن الحضور للمشاركة في اختيار رئاسة جديدة للبرلمان

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