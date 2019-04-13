شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بالفيديو : إطلاق نار بالقرب من دار الرئاسه بسيئون (شاهد مايحدث الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل قبل لجظات اشتباكات في المجمع الحكومي في سيئون ولم يكشف اي جه حتي الحظة عن الاشتباكات الذي تدور الان بالقرب من دار الرئاسة في سيئون. Advertisements

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