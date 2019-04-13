شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة... كل وزراء الحكومة سيحضرون جلسة مجلس النواب ماعدا هذا الوزير... لماذا تم منعه؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة بأن جميع أعضاء الحكومة سيحضرون الجلسة الغير الاعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون الذي دعا لها الرئيس هادي.



وأضافت المصادر، بأن الجميع سيحضر ماعدا وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري.



وكشف المصادر عن الأسباب قائلة بأن الجميع يعرفها وهي لأحقاد بعض قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بائعي الوهم باسم الجنوب وضد رجاله الأفياء والمخلصين.



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