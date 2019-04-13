شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف ما سيحدث اليوم في جلسات مجلس النواب في "سيئون" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر برلماني حضرمي عقد جلسات مجلس النواب بسيئون دلاله كبيره على مكانة حضرموت وبالذات مدينة سيؤون والوادي في نظر كل مؤسسات الدولة و الشرعية ابتداء من الرئيس الي مجلس النواب والحكومة وكل أبناء الوطن بعد فشل عقده عدن وربما المكلا في احتضان هذا الحدث الكبير حد قوله . وعن جدول جلسات البرلمان السبت قال عضو مجلس النواب حسن بكران باحويرث لـ "الموقع بوست" عقب الافتتاح الذي سيحضره الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة والسفراء وكثير من الهيئات البرلمانية الدولية ستستمر جلسات المجلس لانتخاب هيئة رئاسة المجلس. واضاف: سيناقش المجلس موازنة الحكومة وبرنامج انعقاد الجلسات والمواضيع التي ستناقشها والمدن التي ستحتضنها وفق مداولة الاعضاء. Advertisements وفي يوم الخميس، أعلنت الحكومة خلال اجتماعها في عدن أنها ستقدم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 الى مجلس النواب، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لاقرارها في جلسة البرلمان غدا. وفي وقت سابق من يوم الجمعة توافد نحو 140 عضوا في مجلس النواب إلى سيئون تمهيداً للمشاركة في أول جلسات البرلمان منذ عام 2015، والمقرر عقدها السبت. يذكر أن جلسة مجلس النواب المقررة السبت، تعتبر دورة انعقاد غير اعتيادية، والأولى منذ عام 2015، وتأتي في ظل انتخابات تكميلية تنفذها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها لشغل مقاعد البرلمان الشاغرة.

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