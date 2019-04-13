شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. وفاة احد اعضاء مجلس النواب (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي يوم الجمعة عضو مجلس النواب القاضي العلامة عبدالملك احمد الوزير بالعاصمة صنعاء عن عمراً ناهز الـ 90 عام. والقاضي الوزير عضواً في كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني عن الدائرة الثانية بأمانة العاصمة

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