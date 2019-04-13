التفاصيل الكاملة لمعارك الحديدة خلال يومين

واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفها لمواقع القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية في مدينة الحديدة ومدن ساحلية أخرى، مستهدفة خلال مساء الخميس وصباح أمس الجمعة، مواقع قوات العمالقة والأحياء السكنية في مديرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومنها بسلاح 23 وبسلاح 14.5 بشكل كثيف. وذكرت مصادر محلية في مدينة حيس، أن الميليشيات قصفت منازل وأحياء سكنية بقذائف مدفعية الهاون مسببة حالة من الهلع في أوساط السكان.

وفي إطار تصعيدها العسكري في أكثر من جبهة كثفت ميليشيات الحوثي من خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، وهاجمت مواقع ألوية العمالقة في الفازة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وتمكنت قوات العمالقة من التصدي لهجوم مباغت شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها بمنطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة اندلاع مواجهات عنيفة بعد قيام مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي بقصف مواقع العمالقة بقذائف مدفعية الهاون وقذائف بي 10، ومحاولة التسلل إلى المواقع بمنطقة الفازة، فتصدت قوات العمالقة للهجوم بكل قوة وحزم. وأردفت المصادر أن الاشتباكات التي دارت استُخدم فيها سلاح 23 والأسلحة المتوسطة والأسلحة الرشاشة. وأضافت المصادر أن أبطال العمالقة تمكنوا من صد الهجوم الحوثي، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما قصفت الميليشيات شركة سابحة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة في إطار استهدافها للمنشآت الاقتصادية والتجارية في المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المخازن بعد استهدافه بثلاثة صواريخ كاتيوشا، كما استهدفت شركة العودي في المنطقة ذاتها بقذائف الهاون، ما ألحق اضراراً كبيرة بمباني الشركة.

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في الأثناء واصلت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة تطهير عدد من المزارع من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بينها مزرعة المواطن فرج جابي جنوب مديرية التحيتا بعد أن تم المسح الميداني للمزرعة والمناطق المحيطة بها والطرقات العامة في المنطقة. وفي الضالع واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية في جبهات شمال الضالع وشرق إب، مع تجدد المواجهات في منطقة الطاحون بمديرية الحشاء المحررة، بعد محاولة الميليشيات الحوثية التقدم نحو المنطقة تحت غطاء ناري كثيف وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن القوات المتمركزة في المنطقة تمكنت من إفشال الهجوم وتكبيد عناصر الحوثي قتلى وجرحى، فيما لاذ البقية بالفرار.

وفي جبهة بيت الشوكي واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية ضد الميليشيات في المنطقة، وتمكنت من التقدم نحو عزلة الأعشور مع استمرار المعارك في تلك المناطق مع عناصر الحوثي التي حاولت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مواقع الجيش في جنوب دمت، لكنها فشلت وسقط في منطقة قريبة من موقع الإطلاق، وفقاً لشهود عيان في شمال قعطبة.

وفي جبهة المخدرة بمديرية صرواح غرب مأرب تمكنت قوات الجيش مسنودة بالتحالف من استعادة تبة أم صياد بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الإيرانية، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثي، فيما استشهد أحد جنود الجيش اليمني.