التحالف يقصف معسكرات تدريب الميليشيات في حجة

قصفت بوارج التحالف في حجة مواقع للميليشيات في منطقة المحاترة شرق مديرية عبس، وفقاً لموقع الجيش اليمني، مشيراً إلى أن القصف استهدف احد معسكرات التدريب التابعة للميليشيات في شرق المديرية، وثكنات أخرى منتشرة فيها، ما اسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصرهم وتدمير تحصينات كانت الميليشيات قامت باستحداثها مع تقدم الجيش في المديرية أخيراً.

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