التحالف يُدمير آليات وتحصينات عسكرية للميليشيات في حجة

أكدت مصادر ميدانية في صعدة، أن مقاتلات التحالف العربي المساندة لعمليات الجيش اليمني تمكنت من تدمير آليات وتحصينات عسكرية للميليشيات بمديريتي الصفراء وكتاف، مشيرة إلى أنه تم تدمير عربات عسكرية للحوثيين في منطقة عكوان بمديرية الصفراء، ما خلف قتلى وجرحى في أوساط عناصر الحوثي.

كما استهدفت تحركات للميليشيات في محيط مركز مديرية كتاف شرق صعدة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية وتدمير طقمين وإعطاب عربة عسكرية تابعة لهم، فيما تمكنت مدفعية الجيش من تدمير عدد من التحصينات الحوثية في مديرية الظاهر غرب المحافظة.