أكدت مصادر ميدانية في صعدة، أن مقاتلات التحالف العربي المساندة لعمليات الجيش اليمني تمكنت من تدمير آليات وتحصينات عسكرية للميليشيات بمديريتي الصفراء وكتاف، مشيرة إلى أنه تم تدمير عربات عسكرية للحوثيين في منطقة عكوان بمديرية الصفراء، ما خلف قتلى وجرحى في أوساط عناصر الحوثي.
كما استهدفت تحركات للميليشيات في محيط مركز مديرية كتاف شرق صعدة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية وتدمير طقمين وإعطاب عربة عسكرية تابعة لهم، فيما تمكنت مدفعية الجيش من تدمير عدد من التحصينات الحوثية في مديرية الظاهر غرب المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يُدمير آليات وتحصينات عسكرية للميليشيات في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.