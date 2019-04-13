شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف مفاجأة جديدة في قصة الممرضة التي بدلت 5000 مولود بهدف التسلية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف برنامج “بي بي سي تريندج” حقيقة الخبر المتداول بشأن تبديل ممرضة أفريقية 5000 مولود بهدف التسلية وذلك خلال عملها في مشفى العاصمة لوساكا الجامعي بين عامي 1983 و1995 حيث قام ببحث موسع في الموضوع الذي نال اهتمام واسع بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي حتى تمكن البرنامج من كشف حقيقة الواقعة برمتها.

وأوضحت “BBC” أن مجلس التمريض العام في زامبيا، قد أصدر بيانًا 5 أبريل من الشهر الجاري نفى فيه وجود ممرضة تحمل اسم “إليزابث مويوا” في سجلاته، وفي سجلات المستشفى. وأكد مجلس التمريض في بيانه أن التحقيق ما زال جاريًا لكشف كافة تفاصيل الواقعة المزعومة. وكان الخبر كان قد تداول على نطاق واسع بين الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي في العالم وجاء في فحواه أن الممرضة المفترضة تدعى إليزابيث مويوا (Elizabeth Mwewa) اعترفت بجريمة ارتكبتها طوال 12 عاما حيث أكدت أنها بدّلت 5 آلاف مولود عقب ولادتهم مباشرة بأطفال آخرين، من أجل المرح ولكنها اعترفت بجريمتها في هذا التوقيت بعد ندمها بسبب اصابتها بمرض السرطان وهو ما تم نفيه جملةً وتفصيلًا.

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