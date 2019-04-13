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عدن - ياسمين التهامي - تعرف بالوثائق الرسمية .. على عدد أعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية والمؤيدين للحوثي والمتوفين ومن فضلوا عدم المشاركة – (وثيقة+تفاصيل) تعرف بالوثائق الرسمية والأرقام.. على عدد أعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية والمؤيدين للحوثي والمتوفين ومن فضلوا عدم المشاركة – (وثيقة+تفاصيل) ونشرة وثائق رسمية قال انه حصليها توضح عدد أعضاء مجلس النواب وتوجهاتهم وعدد من توفى منهم. Advertisements وكشفت الوثائق عن عدد الأعضاء المؤيدين للشرعية والذين سيحضرون جلسة مجلس النواب المزمع عقدها صباح اليوم بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسفراء عدد من الدول الكبرى. وأوضحت بأن الأعضاء المؤيدين للشرعية بلغ عددهم 192 عضوا، بينما بلغ عدد المتوفيين 33 عضوا. كما بلغ الأعضاء الذين فرضت عليهم مليشيا الحوثي الإقامة الجبرية 45 عضوا، وبلغ الأعضاء الذين فضلوا عدم المشاركة 31 عضوا.

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