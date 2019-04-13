شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول ما سيحدث صباح اليوم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع وحدات الخدمة العامة اعتبار الموظفين المسجلين في اطار الدوائر الانتخابية التي تشهد انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مهمة وطنية ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أن ذلك يأتي استناداُ إلى قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم( 13 ) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية وحرصا منها على ممارسة كافة الناخبين الذين لهم الحق في التصويت في الدوائر الانتخابية التي تجرى بها انتخابات المقاعد الشاغرة بمجلس النواب والمقرر إجراء الاقتراع بها غدا السبت الموافق 13 إبريل 2019م.

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هذا ودعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب غدا السبت 13 إبريل 2019م في الدوائر الانتخابية التالية:

وأهابت اللجنة بكافة الناخبين في الدوائر المحددة الحرص على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب بالتوجه غدا السبت إلى مراكز الاقتراع المسجلة أسمائهم في جداولها مصطحبين معهم البطائق الانتخابية أو أحد وثائق إثبات الهوية وهي البطاقة الشخصية أو العائلية أو العسكرية أو جواز السفر علما أن اللجان الفرعية ستباشر عملها في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.