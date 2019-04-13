شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام مسجد ...اختطاف طفل جديد في تعز من قبل مليشيا الاصلاح وتهديد أسرتة ((صورة)) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيات الحشد الشعبي التابعة للإصلاح، مساء الأربعاء، طفلاً قاصراً، بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز وسط اليمن.

ووفقاً لــ(نيوزيمن)، إن مليشيات الحشد الإخوانية اختطفت الطفل عفيف محمد الصوفي(15 عاماً) في قرية مهلصان (الصوفه) عزلة العبدبة بمديرية مقبنة.

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ووفقاً للمصدر، اختطفت مليشيات الإصلاح الطفل عفيف من أمام مسجد القرية بعد الاعتداء عليه دون ارتكابه أي خطأ، واقتادته إلى مكان مجهول، وتهدد بتصفيته في حال عدم دفع أسرته مبلغاً مالياً.

ولفت المصدر إلى أن أسرة الطفل عفيف الصوفي من مؤيدي الشرعية ويدعمون المقاومة بالمال، وليس لهم أي علاقة بالمليشيات الحوثية الإيرانية.

وتشير معلومات أمنية إلى أن مليشيات الحشد الشعبي الإصلاحية سبقت واعتقلت عدداً من أطفال القرية، ولفقت لهم تهماً بالتعاون مع مليشيات الحوثي، وأطلق سراحهم بعد دفع أسرهم مبالغ مالية لقيادات جبهة مقبنة.