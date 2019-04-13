قوات الجيش تسيطر على مناطق جديدة بمأرب

تمكنت قوات الجيش مسنودة بالتحالف في عملية عسكرية نوعية من استعادة تبة أم صياد في جبهة المخدرة بمديرية صرواح غرب مأرب، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الإيرانية، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثي، فيما استشهد أحد جنود الجيش اليمني.

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