الجيش يحبط هجوم واسع لميليشيات الحوثي على تعز "تفاصيل"

تمكنت قوات الجيش اليمني في جبهات غرب محافظة تعز من إفشال هجوم واسع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من استهداف تجمعات وآليات عسكرية حوثية في جبهات حجة وصعدة والضالع ومأرب، حيث قام الجيش اليمني بعملية عسكرية نوعية في صرواح، في حين استمرت الميليشيات في خروقها وقصفها مواقع القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية في الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وتفصيلاً، أكد القيادي الميداني في قوات الجيش اليمني بالجبهة الغربية لمدينة تعز محمد مهيوب، في تصريح، أنهم تمكنوا من صد هجوم واسع شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مواقعهم في جبهة الصياحي، وأجبروها على التراجع والفرار، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من قتل أحد القيادات الميدانية للحوثيين وعدد من عناصرهم وإصابة آخرين.

وأوضح مهيوب أن الميليشيات وعقب شنها هجوماً واسعاً مساء الخميس استمر حتى فجر أمس، على مواقعهم في منطقة الخندق بالصياحي، تمكنت قوات الجيش المرابطة بالمنطقة من صده وكسره وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، بينهم أحد القيادات الميدانية الذي عملت الميليشيات على سحب جثته تحت غطاء ناري كثيف باعتباره شخصية مهمة على ما يبدو، يعرف ذلك من خلال التغطية النارية التي رافقت سحب جثته والاندفاع من قبل عناصرهم رغم تكبدهم قتلى وجرحى في العملية.

وأشار القيادي الميداني في الجيش اليمني إلى أن وحدات من الجيش في منطقتي الأكمة العليا وحذران غرب المحافظة تمكنت هي الأخرى من إفشال محاولات تسلل نفذتها عناصر تابعة للميليشيات على مواقعهم، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وفرار من تبقى منهم.

وحول مدى استعدادات جبهات تعز التي تم الكشف عنها من قبل قيادة المحور، أكد أنهم باتوا ينتظرون الأوامر لتنفيذ استكمال تحرير المحافظة، بعد استكمال جميع التجهيزات والإعداد الميداني للمعركة الحاسمة، مشيراً إلى أن الجميع في انتظار القرار لبدء المعركة، وأن الروح المعنوية عالية والجاهزية القتالية في أعلى المستويات لتنفيذ المهمة المقبلة.