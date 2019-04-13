تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت

السبت 13/أبريل/2019 - 04:15 ص ينشر " اليمن العري" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ، اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019م ● الرحلة رقم : 601 خط الرحله : القاهره – عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل.(توقيت القاهره). الوصول: 0700 صباحا. ● الرحلة رقم : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول : 1030 صباحا. ●الرحلة رقم : 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول : 1400 ظهرا. ●الرحلة رقم : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1730 مساء تعليقات Facebook تعليقات الخليج 365

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