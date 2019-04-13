تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم السبت

تشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت استقرارا نسبيا في السوق المحلية وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ 505 ريال للشراء ، فيما بلغ سعر بيعه 510 ريال يمني . واضافوا ان سعر صرف الريال السعودي سجل اليوم 133.3 ريال يمني للشراء ويباع بزيادة ريال . وتترنح اسعار الصرف منذ اسبوع بين الصعود والتراجع تماشيا مع حجم العرض والطلب بالسوق .

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