رئيس الوزراء يهاجم الأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن مليشيا الحوثي الانقلابية، ترى مباحثات السلام فرصة للحرب، وتستغل تلك المباحثات لترتيب أوراقهم والبطش بالمعارضين في مناطق سيطرتهم.
وأضاف رئيس الوزراء وفق ما نشره المركز الإعلامي لوفد الحكومة الشرعية في مشاورات السلام على "تويتر"، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلوا في في سياسة جر الانقلابيين إلى مباحثات السلام.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية ليست العنوان الصحيح لمد يد السلام، مشيراً إلى أن الوقت حان لتدرك الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية المراهنة على سياسة جر الانقلابيين إلى السلام، أن ذلك الخيار لم يكن واقعياً.
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