القصة الكاملة لقصف الميليشيات لمجمع تجاري بالحديدة

جددت ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، قصفها المدفعي لمجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في محافظة الحديدة غرب البلاد.

واستهدفت الميلشيا القطاع التشغيلي للمجمع والذي يقع شرق مدينة الحديدة بعدة قذائف هاون.

وتسبب القصف باحتراق أحد الهناجر التي تحتوي على أهم الآلات التشغيلية للمجمع.



الى ذلك عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، قصفها المدفعي على مركز تجاري، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بمدينة الحديدة غربي اليمن.

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وقالت مصادر عسكرية إن القصف الحوثي بقذائف الهاون طال مركز "سيتي ماكس" في شارع صنعاء، ما تسبب بحريق هائل.

وأكدت أن القصف أصاب خزان وقود تابعا للمركز الملاصق لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، مما تسبب في اندلاع حريق هائل التهم أجزاء من مرافق المركز.

وسبق للميليشيات الحوثية أن قصفت نفس المركز عدة مرات، مما أسفر عن حرائق ودمار كبير في مرافقه.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اختراقها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف الأحياء السكنية في المحافظة ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.