أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري المصري سموحة - x

17:30 - الإنتاج الحربي الدوري السعودي التعاون - x

18:05 - القادسية أحد - Advertisements x

18:20 - الفيحاء أهلي جدة - x

19:45 - الهلال الدوري الانجليزي ليستر سيتي - x

21:00 - نيوكاسل

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