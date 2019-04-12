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العميد عويضان يعود للمكلا بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح

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عاد صباح اليوم الجمعة 12 ابريل، اركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي إلى وطنه قادماً من العاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح .

وعبر العميد ركن عويضان عن شكره إلى سيادة اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت لوقوفة بجانبة خلال فترة إقامتة في القاهرة لتلقي العلاج وإلى جميع زملائه في المنطقة العسكرية الثانية وكافة المواطنين الذين قاموا بزيارتة .

وحضر اليوم عدد من الشخصيات العسكرية وأقارب العميد ركن عويضان وزملائه لاستقباله في مطار سيئون الدولي حيث غمرتهم الفرحه والسرور بوصوله إلى أرض الوطن متمنيين له دوام الصحة والعافية.

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