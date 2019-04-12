مصادرنا: وصول ما يقارب 130 عضوا برلمانيا الى سيئون وهادي ليس من ضمنهم

أفادت مصادر خاصة 'لليمن العربي' أن ما يقارب 130 عضوا برلمانيا وصلوا مساء اليوم الجمعة، مدينة سيئون بوادي حضرموت.

وعن وصول رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي مدينة سيئون، كشفت مصادر في وادي حضرموت 'لليمن العربي' أنه لا أساس لصحة وصول رئيس الجمهورية سيئون حتى مغرب هذا اليوم، مع احتمالية وصوله في أي لحظة.

هذا وتشير مصادر أخرى إلى أن رئيس الجمهورية من المقرر وصول يوم غد بالتزامن مع انعقاد الدورة الإعتيادية البرلمان.

وقال البرلماني مفضل اسماعيل إن أكثر من 140 نائبا برلمانيا وصلوا اليوم إلى سيئون وهو فوق النصاب القانوني لانعقاد المجلس المحدد بـ 134 عضوا فقط.