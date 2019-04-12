وعن وصول رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي مدينة سيئون، كشفت مصادر في وادي حضرموت 'لليمن العربي' أنه لا أساس لصحة وصول رئيس الجمهورية سيئون حتى مغرب هذا اليوم، مع احتمالية وصوله في أي لحظة.
هذا وتشير مصادر أخرى إلى أن رئيس الجمهورية من المقرر وصول يوم غد بالتزامن مع انعقاد الدورة الإعتيادية البرلمان.
وقال البرلماني مفضل اسماعيل إن أكثر من 140 نائبا برلمانيا وصلوا اليوم إلى سيئون وهو فوق النصاب القانوني لانعقاد المجلس المحدد بـ 134 عضوا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرنا: وصول ما يقارب 130 عضوا برلمانيا الى سيئون وهادي ليس من ضمنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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