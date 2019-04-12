إنتقالي سيئون يدين اختطاف رئيسه طاهر باعباد من قبل المنطقة الأولى

اصدرت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون اليوم بيان إدانه واستنكار بشدة جراء ماتعرض إليه من اختطاف لرئيس القيادة المحلية بمديرية سيئون المحامي طاهر باعباد من قبل المنطقة العسكرية الأولى في احد النقاط العسكرية التابعة لها.

وفيما يلي يعيد 'الخليج 365' نشر البيان، الذي جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم ان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون اذ تدين ونستنكر بشده الاختطاف التعسفي الذي تعرض له رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون المحامي طاهر احمد طاهر باعباد من قبل احد النقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الاولى بمدينة سيئون بطريقة همجية وبدون أي مبرر قانوني واقتيادة الى مقر قيادة المنطقة العسكرية الاولى. فأننا في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون نحمل قيادة المنطقة العسكرية الاولى كامل المسئولية في حالة تعرضه لأي نوع من أنواع الارهاب النفسي أو الجسماني أو ممارسة أي نوع من أنواع التجاوزات القانونية ضده. كما أننا نعلن للجميع أن مثل هذه الاساليب التعسفية والاجراءات القمعية التي تقوم بها المنطقة العسكرية الاولى قد تدفع بالأمور إلى مالايحمد عقباه وتتحمل المسؤوليه الكامله في ذلك قيادة المنطقه الأولى وان هذه التصرفات الرعناء لن تثنينا عن مواصلة نضالنا وكفاحنا للوصول لهدفنا المنشود المتمثل باستعادة الوطن وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية على كامل ترابه . فلقد قدمنا كشعب من أجل هذا الهدف الكثير والكثير من التضحيات ولن تكون تلك الاجراءات التعسفية الا حافز لنا لمواصلة المشوار وبعزيمة واصرار اكبر . كلنا فداء للجنوب كلنا القيادي طاهر أحمد طاهر باعباد عاش الجنوب حرا صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون.