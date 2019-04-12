محافظ البنك المركزي يلتقي بوفد البنك الفيدرالي الأمريكي

التقى محافظ البنك المركزي حافظ معياد والوفد المرافق له على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد و البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن بوفد البنك الفيدرالي الأمريكي .

وقد جرى مناقشة العلاقة القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم تسهيل الخدمات المصرفية بين البنوك اليمنية و البنوك الأمريكية والتي تنعكس إيجابا في تخيف معاناة الشعب اليمني.

وقد استعرض محافظ البنك المركزي الوضع القائم وضرورة إعادة العمل المصرفي من السوق غير الرسمية إلى الجهاز المصرفي بما يخدم استقرار أسعار الصرف وتمويل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأقل الأسعار.

ولتحقيق ذلك الهدف أكد المحافظ على ضرورة مساعدة البنك الفيدرالي في فتح حسابات بنكية للبنوك اليمنية طرف البنوك الأمريكية لتسهيل حركة تمويل التجارة، و اقترح تعيين شركة متخصصة لتأهيل البنوك اليمنية للوفاء بشروط البنوك المراسلة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب.

وقد أبدى البنك الفيدرالي تفهم كبير للاحتياجات القائمة ووعد بتقديم كل الدعم و المساعدة للبنك المركزي و البنوك اليمنية والذي من شأنه تحقيق استقرار العملة الوطنية وفتح مجالات التعاون مع البنوك الامريكية.