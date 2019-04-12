جامعة حضرموت تمنح كلية التربية بالمهرة المركز الأول في المبادرات الجامعية

حصلت كلية التربية والتعليم بالمهرة على المركز الأول لهذا العام في مجال المبادرات الجامعية والعمل التطوعي على مستوى جامعة حضرموت.

جاء ذلك في الحفل الختامي للمبادرات الجامعية الذي تنظمه جامعة حضرموت كل عام بالتنافس بين جميع كلياتها البالغ عددها ستة عشر كلية موزعة بين حضرموت الساحل والوادي ومحافظتي المهرة وسقطرى.

ويأتي حصول كلية التربية بالمهرة على المركز الأول لهذا العام من خلال الدعم المتواصل والإهتمام من قبل السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة بكلية التربية بالمحافظة وتشكيل وحدة العمل التطوعي بالكلية وماتقدمه نشاط في المبادرات التطوعية الهادفة إلى توفير الأجواء التعليمية في الكلية وغيرها من دور التعليم في المهرة.

في ذات السياق منحت جامعة حضرموت شهادة شكر وتقدير وعرفان لمحافظ المهرة الشاب الشيخ راجح باكريت وذلك على دعمه لكلية التربية بالمهرة بكل المقومات التي جعلتها تحصد المراكز الأولى في مختلف الأنشطة الجامعية على مستوى الجامعة .

حضر الإحتفال المهندس عوض بن هامل

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مدير مديرية المكلا، الاستاذ الدكتور عبدالله حسين الجفري القائم باعمال رئيس الجامعة

الاستاذ عبدالاله عبدالقادر بن عثمان

المدير التنفيذي لمؤسسة العون

الاستاذ فهمي زبير الديني مدير البرامج والانشطة بمؤسسة متطوعون الدكتور احمد عوض باجبير رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت.