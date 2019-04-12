البحسني يؤكد أهمية انعقاد دورة مجلس النواب بحضرموت

يعقد مجلس النواب صباح يوم غدٍ السبت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت اعمال دورته غير الاعتيادية التي من المتوقع ان يحضر جلستها الافتتاحية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

كما يحضر افتتاح الدورة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وعدد من الوزراء ومحافظي المحافظات ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ووكلاء محافظة حضرموت .

ويأتي انعقاد هذه الدورة بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب القرار رقم (55) لعام 2019م القاضي بدعوة مجلس النواب لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت .

كما يأتي انعقاد الدورة بعد توقف لعدة سنوات بسبب ظروف الحرب التي اشعلها الانقلابيون الحوثيون .

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ومن المتوقع ان تقف الدورة امام القضايا الملحة والاوضاع التي تعيشها البلد ، ويعول عليها في الداخل والخارج الخروج بقرارات من شأنها ان تسهم في التخفيف عن المواطنين وخدمة الوطن .

ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩ الى مجلس النواب، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها .

وشهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت اليوم الجمعة ويوم امس استقبال العديد من الوفود والشخصيات الرسمية الرفيعة في مقدمتها دولة رئيس الوزراء ونوابه واعضاء مجلس النواب وعدد من الوزراء ومحافظي عدد من محافظات الجمهورية .

واستكملت السلطة المحلية بحضرموت التجهيزات الادارية والامنية لانعقاد الدورة تمهيداً لانجاحها .

واكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اهمية انعقاد الدورة في محافظة حضرموت ، وان المحافظة تتشرف بانعقاد هذه الدورة في مدينة سيئون بعد سنوات من التوقف ، متمنياً ان تخرج بقرارات تخدم الوطن ، مؤكداً ان المحافظة سخرت كل امكانياتها لانجاح الحدث .