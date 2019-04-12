الحديدة.. الحوثيون يفتحون نيران أسلحتهم على المواطنين والنازحين المارين بالفازة

في إطار مسلسل إنتهاكاتها الإنسانية وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية واصلت جماعة الحوثي الإرهابية استهداف المواطنين والنازحين في مناطق كثيرة من محافظة الحديدة.

المواطنون والنازحون المارة في طريق الفازة استهدفتهم مليشيا الحوثي مغرب اليوم الجمعة وفتحت عليهم نيران أسلحتها الرشاشة والأسلحة القناصة لمنعهم من العبور في الطريق العام على خط الفازة.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لمتابعة "الخليج 365"، أن عددا من المواطنين والنازحين مع عائلاتهم اضطروا للعودة من حيث أتوا خوفاً من عمليات القنص المباشر التي تقوم بها عناصر مليشيا الحوثي وقتلت عدد من المارة في تلك الطريق وفي مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

وتواصل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران قصف واستهداف الأحياء السكنية المكتضة بالسكان ، وسقط جراء تلك الإنتهاكات مئات القتلى والجرحى وشردت آلاف السكان من منازلهم ودمرت المليشيا آلاف المنازل والمحلات التجارية وتضررت الآلاف من مزارع المواطنين نتيجة القصف والإستهداف العشوائي الحوثي في ظل صمت وتخادل أممي من قبل الأمم المتحدة والمتجمع الدولي.