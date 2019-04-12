شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : أول صورة لقاعة جلسة البرلمان بسيئون .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية بمدينة سيئون قبل قليل أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وصل إلى مدينة سيئون قادماً من المملكة العربية السعودية.

وحسب المصادر فإن الرئيس هادي سيحضر أول جلسة للبرلمان اليمني التي ستعقد غداً في المدينة بحضور رئيس الوزراء وعدد من مسؤولي الحكومة.

هذا وتشهد مدينة سيئون تشديد أمني مكثف من قبل قوات الأمن والمنطقة العسكرية الأولى بمساندة من قوات التحالف العربي والطيران الذي يحلق في سماء المدينة منذ مساء أمس.

و وصل ظهر اليوم إلى مدينة سيئون، عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سلطان البركاني، وذلك استعداداً لحضور الجلسة التي من المقرر أن تنعقد غداً السبت

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وأفادت مصادر عن وصول طائرة الخطوط اليمنية إلى مطار سيئون وعلى متنها فد يضم اكثر من 130 من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم الشيخ سلطان البركاني، حيث كان في استقبالهم بالمطار وكيل محافظة حضرموت.

هذا وكان رئيس الوزراء قد وصل اليوم الجمعة، إلى سيئون ومعه عدد من الوزراء.

وحصل المشهد اليمني على أول صورة لقاعة الاجتماع التي ستعقد فيها أول جلسة للبرلمان اليمني منذ نهاية 2014.