شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المحافظ صالح سميع: تواصلت بأعضاء مجلس النواب في صنعاء وهكذا كان ردهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ المحويت صالح سميع بأنه "‏تواصل بالأعم الأغلب من الأقلية البرلمانية في صنعاء وطلبوا منه أن أبلغ زملاءهم من الأغلبية في سيئون بالرسالة التالية:



"كنا نتمنى أن نكون بينكم ولكن الظروف القاهرة التي تعلمونها حالت بيننا وبين دورتكم التأريخية، سيروا على بركة الله ونحن معكم قلوبا وسيوفا وقراركم قرارنا والسلام".



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