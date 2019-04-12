تعز.. حملة "تفتيش" تضبط منتجات غير مرخصة 

بدأ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، اليوم الخميس، حملة تفتيش؛ لضبط المنتجات غير المرخصة والمخالفة للأنظمة، ومقايس ضبط الجودة.
وأفاد مصدر في مكتب الصناعة والتجارة لـ "يمن شباب نت" أن السلطة المحلية بالمحافظة كلفت مدير عام مكتب الصناعة بتشكيل فريق ميداني للنزول إلى الشارع؛ لضبط المنتجات منتهية الصلاحية، والمعامل الغير مرخصة والمخالفة للقانون.
وتأتي هذه الحملة عقب انتشار المعامل والمنتجات غير المرخصة في المدينة.
وذكر المصدر أن مكتب الصناعة ضبط خلال الأيام الماضية، معملين لتعبئة مياه غير صالحة للشرب تحت إسم مياه "الجرة" و "معين" وتم إيداع مالك المعمل السجن بعد أن إتلاف الكمية المضبوطة.
وقال المصدر، إن الحملة ضبطت وسط المدينة معملين لتصنيع العسل الحبشي والكشميري، لا يمتلكان تراخيص قانونية، مشيراً إلى أن المالك سيحال، يوم الأحد الى النيابة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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