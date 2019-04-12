صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، 12/نيسان/2019 هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات الشرعية في جبهة الساقية التابعة لمديرية الغيل بالمحافظة. وأضافت المصادر أن هجوم مليشيا الحوثي تم تحت غطاء مدفعي كثيف. وأكدت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف Advertisements أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. قوات الشرعية تصد هجوما حوثيا على مواقعها في الغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.