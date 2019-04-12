شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــــاجل: خبر محزن وصادم لكل أبناء ليبيا ورد قبل قليل من العاصمة طرابلس.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مقتل 75 شخصًا وإصابة 323 آخرين، خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس في الأيام الماضية، محذرة من أن «تجدد الصراع يهدد أيضًا باستنزاف الإمدادات الطبية».

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية الدكتور سيد جعفر حسين، إن المنظمة «سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، تكفي تلك أسبوعين في المرحلة الخطيرة».

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وأشار إلى أن المنظمة «تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة طرابلس».

وتشير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تردي الأوضاع الإنسانية في مناطق الاشتباكات.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس، اليوم الجمعة، إخلاء 200 عائلة و250 شخصًا من جنسيات أجنبية (أفارقة) من داخل قلب اشتباكات منطقة سواني بن آدم.