شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق صالح يعلن موقفه المعارض لعقد مجلس النواب في حضرموت علناً ويصفه بالباطل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال يحيى صالح نجل شقيق الرئيس علي عبد الله صالح إن الأمانة العامة للمؤتمر تؤكد أن هذا الاجتماع المزمع عقده يعد باطلا بطلانا كاملا كونه يأتي مخالفا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب التي تنص على عدم مشروعية أو شرعية انعقاد مجلس النواب خارج إطار عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء .

واضاف إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد ان مجلس النواب الشرعي سيظل هو الموجود في العاصمة وأي اجتماعات تعقد خارج العاصمة صنعاء من قبل أي أعضاء وأي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع فإنها باطلة وتمثل ارتكابا لجريمة يعاقب عليها الدستور والقوانين النافذة كما تمثل خيانة للقسم الذي أداه أعضاء مجلس النواب على احترام الدستور والحفاظ على اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله ،فلا يمكن لاجتماع يعقد بحماية ورعاية وتمويل وتحت رعاية وأعلام دول تعتدي على اليمن واليمنيين أن يكون له علاقة بالوطن أو بالمواطن ولا يمثل سوى مرحلة جديدة من مراحل الارتزاق على حساب دماء اليمنيين .