شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة مباشرة للجنرال علي محسن الاحمر واعداد كبيرة من الجنود السعوديين واليمنيين يحيطون به في سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الجنرال علي محسن الاحمر في سيئون وحراسة كبيرة تحيط به سعودية ويمنية اثناء وصوله مساء اليوم مع الرئيس هادي لعقد البرلمان

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