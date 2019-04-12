"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية على النازحين في حجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم ، 990 سلة غذائية تزن 73 طنًا و260 كيلو غرام، للنازحين والمتضررين في محافظة حجة.

واستهدفت المعونات، اكثر من 5,940 شخصا من أبناء قرى بني الزين الشمالية وبني الزين الوسطى وبني الزين الجنوبية وبني المخاوي والغرزه والذراع الجنوبي والذراع الشمالي والضابره في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة.

كما وزع مركز الملك سلمان،اليوم ،300 سلة غذائية، تزن 22 طناً و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز في بيان له، أن المساعدات الغذائية يستفيد منها 1,800 فرد،وذلك ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدد من المحافظات.

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وكان المركز قام قد وزع أمس, 1,500 كرتون تمر في مناطق الدكة والخيسة والعشوائي التابعة لمديرية البريقة بمحافظة عدن، يستفيد منها 9,000 فرد.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" يأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

يشار إلى أن المركز وزع مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة والخاضعة لسيطرة المليشيا منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن.