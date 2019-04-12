رصد الخروقات الحوثية في التحيتا والجبلية والفازة بالحديدة

تواصل المليشيات الحوثية عرقلة عملية السلام وإتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة من أول لحظة لسريانها.

ولازالت تمارس عمليات خرق يومية للإتفاق في مختلف مناطق ومديريات المحافظة.

حيث قصفت المليشيا بجميع أنواع الأسلحة مواقع ألوية العمالقة في مديرية التحيتا ومناطق الجبلية والفازة التابعتين لنفس المديرية.

مصادر عسكرية ميدانية بمديرية التحيتا قالت بأن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع العمالقة في مشارف مدينة الحديدة بالأسلحة القناصة ، في الوقت الذي جددت فيه القصف المدفعي العنيف على مواقع العمالقة في المنطقة ذاتها.

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وفي منطقة الفازة قصفت مليشيا الحوثي مواقع العمالقة بقذائف مدفعقة من سلاح بي 10 الموجهة.

كما استخدمت خلال استهدافها سلاح الدوشكا ورشاشات البرجنيف مواقع ألوية العمالقة في منطقة الفازة ، وعاودت القصف بنفس الأسلحة عدة مرات في أوقات متفرقة في يومنا هذا الجمعة.

على صعيد متصل قصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون منطقة الجبلية وأطلقت أعيرتها النارية من سلاح القناص والرشاشات المتوسطة على مواقع الوية العمالقة.