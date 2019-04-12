الحديدة.. تصاعد وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية بالدريهمي في الحديدة

تصاعدت وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية في مديرية الدريهمي وفي مدينة الحديدة منذ الإعلان عن بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة نهاية العام المنصرم برعاية أممية.

وتفيد مصادر في وحدة الرصد والمتابعة بقيام مليشيا الحوثي بتصعيد عملياتها العسكرية في مديرية الدريهمي وعلى شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة.

وتضيف المصادر أن المليشيا كثفت من عملية القصف والإستهداف لمواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي بسلاح 23 وسلاح الدوشكا وبقذائف مدفعية بي 10.

وأردفت المصادر أن الحوثيون استهدفوا مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بسلاح 14.5 وبسلاح البيكا واطلقت النار على المواقع من أسلحتها القناصة منذ ساعات الظهيرة ليومنا هذا الجمعة.

هذا التصعيد العسكري لجماعة الحوثي على المواقع العسكرية لقوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة في مختلف الجبهات بمحافظة الحديدة يكشف حقيقة ماتسعى إليه هذه الجماعة ورفضها لعملية السلام في الحديدة وعدم الإلتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.