وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية على النازحين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والتي بلغ عددها 500 سلة إغاثية.
وجاء توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي لإغاثتهم وللتخفيف من معاناتهم اليومية ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بهاء جراء الممارسات الإرهابية من مليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وتحدث عدد من النازحين المستفيدين من تلك المساعدات عن أهمية وصول المساعدات الإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.
معبرين عن شكرهم لدولة الامارات العربية المتحدة على هذه المواقف الإنسانية التي لن ينساها لهم اليمنيون والتي تثبت أن دولة الإمارات حريصة على الإهتمام بالجوانب الإنسانية في اليمن عموماً والساحل الغربي خصوصاً.
وتتواصل الأعمال الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين من أبناء محافظة الحديدة في مختلف مديريات المناطق المحررة والتي بلغت عشرات الآلاف من السلال الغذائية.
كما تولي دولة الإمارات إهتمامها بتوفير المشاريع التنموية والبنى التحتية والخدمية للسكان في كافة المناطق المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة إغاثية في الطائف بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.