الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة إغاثية في الطائف بالحديدة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية على النازحين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والتي بلغ عددها 500 سلة إغاثية.

وجاء توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي لإغاثتهم وللتخفيف من معاناتهم اليومية ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بهاء جراء الممارسات الإرهابية من مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتحدث عدد من النازحين المستفيدين من تلك المساعدات عن أهمية وصول المساعدات الإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

Advertisements

معبرين عن شكرهم لدولة الامارات العربية المتحدة على هذه المواقف الإنسانية التي لن ينساها لهم اليمنيون والتي تثبت أن دولة الإمارات حريصة على الإهتمام بالجوانب الإنسانية في اليمن عموماً والساحل الغربي خصوصاً.

وتتواصل الأعمال الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين من أبناء محافظة الحديدة في مختلف مديريات المناطق المحررة والتي بلغت عشرات الآلاف من السلال الغذائية.

كما تولي دولة الإمارات إهتمامها بتوفير المشاريع التنموية والبنى التحتية والخدمية للسكان في كافة المناطق المحررة.