تضارب الأنباء حول وصول الرئيس هادي إلى مدينة سيئون

تضاربت الأنباء حول وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مدينة سيئون بحضرموت اليوم للإشراف على انعقاد جلسات البرلمان.

ففي حين أكدت مصادر غير رسمية ومواقع وصول الرئيس إلى المدينة، نفت مصادر أخرى وصوله، بينما لم تنشر الوكالة الرسمية الخبر.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وصل اليوم الجمعة، الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب التي دعا اليها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمقرر عقدها غداً السبت.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار سيئون الدولي، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ،ووزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية وعدد من قيادات السلطة المحلية والامنية بمحافظة حضرموت.

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ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩ الى مجلس النواب، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لاقرارها.

وسيتابع رئيس الوزراء مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الترتيبات النهائية للنواحي التنظيمية لعقد جلسة مجلس النواب، بما يضمن تسهيل سير اعمال المجلس على الوجه الامثل.