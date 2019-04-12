كرم قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي جنود وحدات التأمين المنتشرة في مديرية المواسط جنوب شرق تعز ، جراء تمتعهم باليقضة والحس الأمني واحباط شحنات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية. وأشاد الحمادي بالأنضباط العسكري والتزام افراد النقاط التابعة للواء 35 مدرع بالإجراءات الأمنية، وباداء الانتشار الأمني ، وتمتعهم بالحس الامني العالي الذي مكنهم من إكتشاف طرق اخفاء تلك الأسلحة والمواد الأولية لانتاج المتفجرات القاتلة. وشدد قائد اللواء على مضاعفة الجهود والتعقب الأمني للمهربين الذين استغلوا فتح اللواء لمنافذ انسانية لخدمة انشطتهم الإرهابية ، كما قام قائد اللواء بتسليم الجنود في نقاط التأمين مبالغ مالية مكافئة لضبط شحن التهريب . وكان جنود النقاط الأمنية التابعة للواء 35 مدرع قد ضبطوا خلال اليومين الماضيين ، شحنات اسلحة ومقذوفات كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي الإنقلابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العميد الحمادي يكرم جنودا بعد كشف شحن التهريب المتجهة للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.